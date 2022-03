Skriniar non riposa neanche in amichevole: le formazioni di Finlandia-Slovacchia

Skriniar non riposa nemmeno in una partita amichevole dal dubbio valore, Finlandia-Slovacchia. La gara inizierà alle 18 a Murcia, in Spagna, e il difensore dell’Inter oltre a essere titolare è anche capitano. Queste le formazioni ufficiali.

FINLANDIA-SLOVACCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Alho, Ivanov, L. Vaisanen, Uronen; Lod, Lingman, Kamara, Hostikka; Pohjanpalo, Forss.

In panchina: Joronen, Eriksson, O’Shaughnessy, Tenho, Kallman, Pukki, Schuller, Niskanen, S. Vaisanen, Nissila, Ylitolva.

Commissario tecnico: Markku Kanerva

Slovacchia (4-1-4-1): Holec; Sekulic, Skriniar, Hancko, Holubek; Lobotka; Jirka, Duda, Bero, Haraslin; Almasi.

In panchina: Plach, Rodak, Koscelnik, De Marco, Valjent, Satka, Herc, Regali, Bozenik, Strelec, Hrosovsky.

Commissario tecnico: Stefan Tarkovic