Juventus-Inter, Vlahovic dal 1′ e Dybala pimpante! 2 dubbi per Allegri – Sky

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium (QUI le ultime sui nerazzurri). Paolo Aghemo – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sui bianconeri che comunque potranno contare su Vlahovic e un Dybala pimpante. Due dubbi per Allegri

ATTACCANTI OK – Juventus-Inter si avvicina e anche Massimiliano Allegri, così come Simone Inzaghi, attende il ritorno dei Nazionali. Paolo Aghemo fa il punto sul lavoro finora svolto alla Continassa: «È stata una sosta particolare questa perché Vlahovic e Dybala sono rimasti qui: il primo perché è rientrato prima dal ritiro con la Serbia per un problema all’inguine che non preoccupa: l’attaccante viaggia verso la convocazione e la titolarità contro l’Inter. Dybala sta smaltendo guai e fastidi ma è pimpante perché ora pensa solo al campo. Gli uomini con cui ha finora lavorato Allegri sono nove, togliendo Alex Sandro e Zakaria che rientreranno gradualmente in gruppo. Non saranno di certo titolari contro l’Inter ma con la possibilità di andare in panchina».

DUBBI – Allegri ritrova in anticipo un big ma ha due dubbi in vista di Juventus-Inter: «Poi un regalo per Allegri, vale a dire il ritorno di Cuadrado in anticipo dalla Colombia (vedi articolo). Oggi il giocatore è a Torino, quindi significa riposo in più e possibilità di recuperare per la sfida con i nerazzurri. Gli unici dubbi saranno quelli legati alle condizioni di Arthur e Danilo che giocheranno tra la notte di mercoledì e giovedì e dunque non saranno a Torino prima di giovedì notte/venerdì».