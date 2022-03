Nosotti: «Juventus-Inter, una variante! Bianconeri in ascesa psicologicamente»

L’Inter domenica alle ore 20.45 scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus (QUI le ultime sui bianconeri). Secondo Marco Nosotti – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, la differenza la faranno sempre gli uomini a disposizione di Allegri e Inzaghi

PROSPETTIVE E OBIETTIVI – L’Inter e la Juventus si sfideranno domenica sera all’Allianz Stadium in un match decisivo soprattutto per i nerazzurri. Marco Nosotti sottolinea proprio le diverse prospettive delle due squadre: «Da un punto di vista della preparazione è la partita che tutti aspettano. La Juventus perché se va addosso all’Inter è tanta roba. L’Inter perché si domanda chi è e ora vuole ritrovarsi perché è tutto ancora possibile e aperto. La variante è chi c’è e come sta, l’importante è ritrovare i giocatori fisicamente a posto. Poi le poche ore che hai sono un crescendo che va gestito, ma se non stai bene di gamba…».

RIBALTAMENTO – Nosotti prosegue parlando del girone di ritorno di Inter e Juventus: «Qualcosa è cambiato nel girone di ritorno: la Juventus è cresciuta in sicurezze facendo una striscia importante di risultati utili. Vlahovic te la risolve, ma può essere sfruttato ancora di più. L’Inter ha perso smalto, intensità e corsa laddove avevano fatto la differenza. Il gioco dell’Inter ci era piaciuto e ci piace ancora per la facilità di palleggio, ma quando ti vengono a mancare i gol di Lautaro Martinez e la profondità di Dzeko qualcosa cambia. Gli uomini fanno la differenza. Credo che in questo momento la Juventus sia in ascesa psicologicamente e l’Inter meno, poi c’è il fischio d’inizio e tutto cambia».