Sconcerti: «Dopo Calciopoli nessun campionato regolare! 4 scudetti Inter…»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei problemi della Nazionale e del calcio italiano. Il noto giornalista sportivo si è lanciato in una disamina sul post Calciopoli, dimenticandosi anche uno scudetto vinto dall’Inter…

ANOMALIE – Mario Sconcerti ha trovato in Calciopoli una delle cause del declino del calcio italiano. Queste le sue parole: «La squadra più forte del campionato nel 2006 è stata punita, penalizzata e retrocessa. Costretta poi a spendere 800 milioni per ricostruire la squadra. Dopo Calciopoli la Serie A non è più stata un campionato regolare. Sono successe due cose eccezionali dopo quel momento. Pensiamo ai quattro scudetti consecutivi dell’Inter, non era mai successo. E i nove della Juventus? Mai successo. Sono state due cose eccezionali, perché il nostro campionato è diventato anomalo».