Italia-Bosnia 1-0, Rovella trascina l’Under-21! Panchina per uno dell’Inter

Italia-Bosnia Under-21 termina sul punteggio di 1-0, decisiva la rete di Nicolò Rovella al quattordicesimo minuto del primo tempo. Ancora panchina per un giocatore di proprietà dell’Inter.

PUNTI IMPORTANTI – Italia-Bosnia Under-21 finisce 1-0. Tre punti importantissimi per gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato che con questa vittoria si portano al primo posto in classifica a diciassette punti. Vittoria fondamentale in ottica qualificazione agli Europei 2023, soprattutto dopo lo stop dell’ultima volta contro il Montenegro. Oggi decisiva la zampata di Nicolò Rovella al minuto quattordici del primo tempo: decisivo il cross di Fagioli (aiutato anche da una carambola), il centrocampista del Genoa si trova da solo contro il portiere avversario e conclude in porta trovando la prima rete con l’Under-21. Ancora panchina, invece, per un giocatore di proprietà dell’Inter, cioè Lorenzo Pirola. Convocato da Nicolato per queste qualificazioni ma fin qui non utilizzato.