Scamacca-Inter, Di Gregorio tra le possibili contropartite ma in un caso – IN

Scamacca è sempre più un obiettivo per l’attacco dell’Inter. Per abbassare le pretese del Sassuolo, i nerazzurri hanno diversi giocatori da poter inserire come possibile contropartita. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, tra questi, c’è anche il giovane Michele Di Gregorio, attualmente al Monza.

NOME NOTO – Gianluca Scamacca è in cima alla lista dei desideri, e all’Inter ha messo tutta la dirigenza d’accordo. Le pretese del Sassuolo sono alte, e proprio per questo motivo la società di Viale della Liberazione punterà su due aspetti. Il primo, già noto, è quello legato all’amicizia che c’è tra Giovanni Carnevali e Beppe Marotta. Il secondo motivo, invece, è legato alle possibili contropartite da inserire, così da far abbassare il prezzo del cartellino. Tra queste, ad oggi, si è fatto insistentemente il nome di Andrea Pinamonti. Anche lui classe ’99 e attualmente in prestito all’Empoli, dove ha già realizzato ben nove gol. Il ragazzo potrebbe essere il sostituto perfetto di Scamacca al Sassuolo, e per l’Inter significherebbe plusvalenza.

CONTROPARTITE – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’Inter valuta anche la possibilità di inserire il giovane attualmente in prestito, cioè Michele Di Gregorio. Il portiere, anche lui prodotto della Primavera nerazzurra, è ormai da due stagioni al Monza dove gioca con continuità. In Serie B ha già mostrato tutte le sue qualità, ed è considerato tra i migliori portieri del campionato. Di Gregorio piace al Sassuolo (ma attenzione anche al nome di Ionut Radu), ma il Monza in questo momento ha la priorità sul ragazzo. Come già ribadito anche dal suo procuratore (vedi QUI i dettagli), il club di Berlusconi in caso di promozione può decidere di riscattare il ragazzo pagando l’opzione fissata a 4 milioni. Se il Monza non dovesse ottenere la promozione o decidere di non riscattare il calciatore, ecco che a quel punto Di Gregorio farebbe ritorno in nerazzurro, allora la possibilità di trasferirsi al Sassuolo sarebbe più concreta.