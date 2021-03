Skriniar guida la riscossa della Slovacchia: in gol contro Malta!

Skriniar ha fatto gol in Slovacchia-Malta, partita delle qualificazioni ai Mondiali in corso di svolgimento a Trnava. Dopo un pessimo primo tempo è il difensore dell’Inter a lanciare la riscossa, firmando il 2-2.

IN GOL – Milan Skriniar ha segnato il 2-2 con cui la Slovacchia ha ripreso la partita contro Malta. Il difensore dell’Inter, tornato in stagione sul tabellino dei marcatori anche in nerazzurro, al 53′ ha corretto in rete un corner prolungato sul secondo palo. Per la sua nazionale è il gol che toglie un po’ di pressione, visto che era andato sotto 0-2 al riposo. Skriniar ha anche fornito l’assist per il momentaneo 1-2 di David Strelec quattro minuti prima.