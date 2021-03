Lukaku come Skriniar: gol in nazionale! Risolleva il Belgio, gran giocata

Anche Lukaku, così come Skriniar pochi minuti fa, ha fatto gol in nazionale (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha firmato l’1-1 in Repubblica Ceca-Belgio con un’azione di grande spessore.

BIS CONCESSO – Pochi minuti dopo Milan Skriniar tocca a Romelu Lukaku fare gol per i giocatori dell’Inter impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante, all’ora di gioco della partita di Praga fra Repubblica Ceca e Belgio, riceve palla ai trenta metri, disorienta con una serie di finte un avversario e batte a rete da posizione centrale. Splendida la giocata di Lukaku, che con questo arriva a quota cinquantanove gol in nazionale, tanti quanti quelli in nerazzurro.