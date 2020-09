Salcedo dopo l’Italia Under-21: “Felicissimo per l’esordio, un...

Salcedo dopo l’Italia Under-21: “Felicissimo per l’esordio, un orgoglio!”

Eddie Salcedo Verona

Eddie Salcedo, giovane attaccante classe 2001 ancora di proprietà dell’Inter dopo i prestiti al Genoa e all’Hellas Verona, ieri ha fatto l’esordio con la maglia dell’Italia Under-21 in amichevole contro la Slovenia, facendo il suo ingresso nel corso della partita proprio al posto di un altro giovane gioiello nerazzurro, Sebastiano Esposito (vedi articolo).

L’ESORDIO – Eddie Salcedo, tornato all’Inter e in attesa di conoscere il suo futuro (vedi articolo), ieri ha fatto l’esordio assoluto con la maglia dell’Italia Under-21, subentrando al posto dell’interista Sebastiano Esposito. Dopo la partita attraverso i social ha espresso tutta la sua gioia: “È sempre un orgoglio indossare questa maglia. Ogni partita di più! Felicissimo per l’esordio in U-21“.