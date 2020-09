Salcedo gioca con lâ€™Italia Under-21, poi lâ€™Inter: nuovo scenario?

Salcedo gioca con l’Italia Under-21, poi l’Inter: nuovo scenario?

Eddie Salcedo Verona

Eddie Salcedo è regolarmente tornato all’Inter dopo le stagioni in prestito tra Genoa ed Hellas Verona, con lo sfortunatissimo infortunio a dicembre 2019. Oggi il giovane attaccante italiano ha recuperato la condizione migliore, lo dimostra l’ingresso oggi in Italia-Slovenia Under-21, amichevole disputata oggi alle 17:30 a Lignano Sabbiadoro (QUI il report). Dopo di che il calciatore tornerà a disposizione di Antonio Conte ad Appiano Gentile, quale futuro per lui con la maglia nerazzurra?

RESTA O VA VIA? – Eddie Salcedo è tornato all’Inter dopo due stagioni in prestito tra Verona e Genoa. Per lui si parlava di un possibile riscatto da parte proprio dell’Hellas Verona, soprattutto dopo la conferma del tecnico Ivan Juric che lo ha voluto con sé dopo averlo già allenato al Genoa. A dar forza a questa teoria, anche il possibile inserimento di Marash Kumbulla nella trattativa, giovane difensore di proprietà del Verona conteso tutt’oggi da Inter e Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it però, ad oggi la situazione sembrerebbe essere cambiata. L’attaccante italiano classe 2001 non solo è rientrato dal prestito (con lui anche Federico Dimarco), ma sarà a disposizione di Antonio Conte che lo valuterà nel corso del ritiro ad Appiano Gentile, con possibilità di restare in nerazzurro sostituendo di fatto Sebastiano Esposito nel ruolo di che potrebbe fare il percorso “inverso” in prestito in qualche altra società “amica”.