L’Italia Under-21 batte la Slovenia, finisce con espulsioni. Staffetta Inter

Sebastiano Esposito Italia Under-21

L’Italia Under-21 batte i pari età della Slovenia 2-1 in amichevole a Lignano Sabbiadoro. Partita che si conclude con due espulsioni per gli ospiti, dopo i gol degli Azzurrini nel corso del primo tempo. Staffetta fra i due giocatori dell’Inter, Esposito e Salcedo.

RITORNO VINCENTE – L’Italia Under-21 vince 2-1 contro la Slovenia, tornando a giocare a dieci mesi dall’ultima volta. A Lignano Sabbiadoro dopo sette minuti subito occasione per Sebastiano Esposito, ma l’attaccante dell’Inter di testa manda alto su cross da sinistra. Al 34′ vantaggio degli Azzurrini, punizione dal lato destro dell’area quasi sulla linea di fondo e Andrea Colpani con il sinistro infila sul primo palo il distratto portiere sloveno. Passano quattro minuti e la storia si ripete: stavolta la battuta è da zona centrale, circa venticinque metri, va Filippo Melegoni col destro e una deviazione in barriera vale il raddoppio. Nella ripresa l’Italia Under-21 fa diversi cambi, fra cui Eddie Salcedo che debutta proprio al posto del compagno di squadra all’Inter Esposito. Al 77′ la Slovenia accorcia le distanze, con filtrante per Zan Medved e parata di Mattia Del Favero, ma sulla respinta segna Aljosa Matko. Finale convulso, con anche una traversa ospite: a quattro minuti dal termine Sven Karic dà una gomitata a palla lontana a Salvatore Esposito e viene espulso. Per proteste vedono il rosso anche il capitano Dusan Stojinovic e il commissario tecnico Primoz Gliha: la Slovenia finisce in nove. L’Italia Under-21 tornerà in campo martedì alle ore 18.30 in Svezia, stavolta per le qualificazioni.