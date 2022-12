Zico: «Croazia miglior centrocampo al mondo. Modric ha ottimi colleghi!»

Zico, ex leggenda del Brasile e del calcio, ha parlato in merito alla sfida fra Croazia e Brasile. A detta sua, la nazionale di Dalic ha il miglior centrocampo al mondo con Modric, Brozovic e Kovacic

GRANDE SQUADRA − Tra poche ore ci sarà il primo quarto di finale del Mondiale, quello fra Croazia e Brasile. L’ex leggenda Zico si esprime sulla formazione di Dalic citando indirettamente anche Brozovic: «Apprezzo molto la Croazia, soprattutto dopo aver vinto l’argento quattro anni fa in Russia, quando ha decisamente attirato l’attenzione su di sé. La nazionale croata ha il miglior centrocampo del mondo, secondo me, e Modric, che è un calciatore fantastico, ha ottimi colleghi al suo fianco. E oltre al centrocampo ci tengo a segnalare anche Perisic. Giocatore diretto e pericoloso per i gol da posizione di fascia, e molto pericoloso anche di testa». Le sue parole a Sportske Novosti.