Olanda-Argentina, Dumfries titolare! Alvarez più di Lautaro Martinez – TS

Olanda ed Argentina si sfideranno, questa sera, nei quarti di finale del Mondiale. Van Gaal non rinuncia a Dumfries, eroe degli ottavi di finale. Nell’Argentina Alvarez preferito a Lautaro Martinez. Le probabili secondo Tuttosport

SFIDA – Questa sera Olanda ed Argentina si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali: in palio l’accesso alle semifinali, contro la vincente di Brasile-Croazia. Per la sfida di questa sera Van Gaal non rinuncia a Dumfries: l’eroe dell’ottavo di finale sarà titolare a destra. Ancora panchina per de Vrij. In casa Argentina Scaloni conferma le nuove gerarchie in attacco: con Messi e Di Maria, infatti, ci sarà Julian Alvarez preferito a Lautaro Martinez. Di seguito le probabili formazioni

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaasen; Gakpo, Depay.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez, Di Maria.

Fonte: Tuttosport