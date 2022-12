Inter, amichevoli in streaming esperimento! Zhang spinge: le ragioni – TS

Le ultime due amichevoli dell’Inter sono andate in onda a pagamento su Facebook. Secondo Tuttosport il club considera l’esperimento utile, con Zhang che spinge sempre più sul digitale

ESPERIMENTO – Le amichevoli dell’Inter contro Gzira United e Salisburgo, andate in onda in diretta e a pagamento sul profilo Facebook dei nerazzurri potrebbero non essere un’iniziativa isolata. Secondo Tuttosport il club nerazzurro considera questo doppio-streaming un esperimento utile per pianificare attività simili in futuro. Con questa diretta il club, precisa il quotidiano, ha voluto ribadire la propensione a studiare sempre nuove di comunicazione via web. Un approccio su cui spinge anche Steven Zhang. Il presidente è convinto che vada sempre migliorata la comunicazione con i tifosi sul web, prendendo come riferimento di fruizione i giovani appassionati di calcio presenti in Estremo Oriente. Lo spazio di manovra futuro, in questo ambito, dipenderà molto dagli accordi per i diritti tv.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino