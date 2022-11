Scaloni pensa a dei cambi contro la Polonia: Lautaro Martinez punto fermo

Il Ct della Nazionale argentina Lionel Scaloni starebbe pensando a qualche cambio di formazione per la sfida contro la Polonia. Una delle poche certezze di formazione, assieme a Leo Messi, è Lautaro Martinez

PUNTO FERMO – Lautaro Martinez, sebbene non abbia iniziato il suo mondiale in maniera scintillante (qui la pagella del match contro il Messico) rimane un punto fermo per l’Albiceleste. Secondo quanto riportato da TycSports, Lionel Scaloni ha in mente qualche cambio di formazione per la partita contro la Polonia. Uno dei possibili nomi che potrebbero partire dal 1′ è Enzo Fernandez. Il giocatore del River è entrato bene con il Messico, chiudendo i conti con un gran gol. Dubbi anche sulla fascia destra per Scaloni, che dovrà scegliere tra Molina e Montiel, partito titolare contro il Messico. Sulla sinistra, invece, probabile la conferma per Marcos Acuña.

Fonte: Tyc Sports