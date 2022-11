Lautaro Martinez si nasconde contro il Messico, ma l’Argentina questa volta vince: la pagella

Lautaro Martinez ancora in ombra con la maglia dell’Argentina, un lontano parente rispetto quello visto in questi mesi con la maglia dell’Albiceleste. L’attaccante dell’Inter si nasconde dietro la difesa del Messico e viene servito poche volte dai compagni. Un minuto dopo la sua uscita dal campo il gol di Lionel Messi. Al Lusail Iconic Stadium termina 2-0 per l’Argentina (vedi report). Di seguito la pagella legata alla prestazione dell’argentino.

LAUTARO MARTINEZ 5,5 – È ancora un Lautaro Martinez sottotono quello visto con l’Argentina contro il Messico. La squadra allenata da Lionel Scaloni è chiamata a rialzare la testa, ma la prestazione di tutta la squadra è del tutto deludente. Schierato ancora una volta titolare al centro dell’attacco, l’attaccante dell’Inter tocca pochi palloni e si nasconde spesso dietro la difesa del Messico, con un problema di troppo negli smarcamenti. L’Argentina cambia ben cinque uomini dalla formazione iniziale rispetto l’undici visto in campo contro l’Arabia Saudita, ma questo non cambia perché il gioco espresso in campo resta comunque inceppato. La prima occasione dell’Argentina nel primo tempo, però, è proprio di Lautaro Martinez che dagli sviluppi di calcio d’angolo, su assist di Angel Di Maria, colpisce di testa all’interno dell’area e palla di poco alta. La partita di Lautaro Martinez dura sessantatré minuti, quando viene sostituito da Julian Alvarez. Un minuto dopo l’uscita dal campo, Lionel Messi sblocca la partita con un mancino rasoterra. Partita poco sotto la sufficienza per Lautaro Martinez, costretto ancora a rinviare l’appuntamento con il primo gol al Mondiale.