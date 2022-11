L’Argentina rialza la testa ‘senza’ Lautaro Martinez: 2-0 contro il Messico

L’Argentina vince solo sul finale una partita complicata come quella persa contro l’Arabia Saudita. Lionel Messi però riesce a sbloccare dopo più di un’ora, poi il raddoppio di Enzo Fernandez: 2-0 il Messico. Lautaro Martinez poco più di un’ora.

PRIMA VITTORIA – Vince a fatica l’Argentina di Lionel Messi, che si accende soprattutto sul finale dopo un primo tempo giocato sulla falsa riga di quello visto contro l’Arabia Saudita. Partita in ombra di Lautaro Martinez che inizia da titolare ma si vede poco, se non al 40′ con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo (vale a dire la prima vera occasione per l’Argentina). Dopo poco più di un’ora l’attaccante dell’Inter viene sostituito, Julian Alvarez al suo posto. Rispetto la prima partita del Mondiale, però, Lionel Messi riesce a sbloccare il risultato al 64′ con un mancino forte e teso che spiazza Ochoa. A tre minuti dalla fine anche il raddoppio di Enzo Fernandez che dribbla un avversario in area di rigore e calcia con il destro.