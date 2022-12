Scaloni: «Lautaro Martinez sempre considerato, giocheranno i migliori!»

L’Argentina domani scenderà in campo contro l’Australia per l’ottavo di finale del Mondiale. Il CT Scaloni ha risposto alla domanda su Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter sta vivendo un periodo complicato

CONSIDERATO − In conferenza stampa, Lionel Scaloni si è espresso sull’ottavo di finale fra Argentina e Australia: «Dobbiamo adattarci all’Australia, difensivamente noi a volte cambiamo. Loro non cambieranno in avanti. Tra poco ci alleneremo e avremo un quadro molto più chiaro di come stanno i giocatori. Non so se ci saranno cambiamenti fino a quando non ci alleniamo oggi. Cercheremo di affrontare la partita con quelli che crediamo siano i giocatori migliori. Considero sempre Lautaro Martinez e continuerò a farlo. Non cambia nulla. Decidiamo partita per partita».