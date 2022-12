Biasin: «Lukaku? Tipo umorale, sono preoccupato! Inter lo carichi a molla»

Psuedo-dramma sportivo ieri sportivo in Croazia-Belgio per Lukaku, capace di divorarsi tre gol clamorosi poi fatali per l’eliminazione della sua Nazionale dal Mondiale. Biasin ne parla con timore e spera nell’Inter

GIOCATORE DA RIPRENDERE − Intervenuto su Tutti Convocati, a Radio 24, Fabrizio Biasin si è espresso anche con preoccupazione in merito a Lukaku: «Come se l’avessi sbagliato io quel gol. Vedere Lukaku sbagliare gol clamorosi fa male. Psicologicamente ti resta in testa perché poi la prima occasione che hai per riscattarti è solo tra un mese. Che Lukaku sia capace di farsi trovare al punto giusto è già un buon punto di partenza ma quegli errori pesano come un macigno. Timore? Lautaro Martinez sta attraversando un Mondiale sottotono ma ancora ha margini e poi ho coscienza che lui si riattivi immediatamente. Lukaku invece lo vedo un tipo umorale, deve essere brava l’Inter a riprenderlo psicologicamente. Bisogna ricaricarlo a molla perché sportivamente è depresso, c’è da trovare una chiave per risvegliarlo dal torpore che dura da un anno e mezzo ormai. La cosa che mi impressiona di più è che lui è vicino allo zero, la sua fisicità ritardata mi spaventa».