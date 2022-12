Paventi: «Lukaku? Anno chiuso male, sperava in altro. L’Inter sa una cosa»

Paventi commenta il 2022 di Lukaku, decisamente negativo sia nei club che in Nazionale. Dulcis in fundo, l’eliminazione dal Mondiale. Ma l’Inter si fida del suo Big Rom

VOGLIA RECIPROCA − Direttamente da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi si espone ad un commento sul belga: «Lukaku? C’è La voglia dell’Inter di riabbracciarlo e la voglia di un giocatore, che sperava dopo una prima parte di 2022 negativa, di cambiare rotta di nuovo in nerazzurro e al Mondiale. 2022 invece chiuso male, ma la voglia è tanta. Lui vuole mettersi in gioco. Il 2023 sarà importante tra l’attesa sfida col Napoli, più la Supercoppa Italiana e l’ottavo col Porto. Lukaku se sta bene può fare la differenza, anche l’Inter lo sa ma serve pazienza per riaverlo al 100%».