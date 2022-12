Inter ai Mondiali, tutti i minuti da Lautaro Martinez campione a de Vrij 0′

I Mondiali si sono chiusi da poco meno di ventiquattro ore, con l’Argentina di Lautaro Martinez campione (vedi articolo). Il Toro era uno dei sei convocati dell’Inter, che in Qatar ha confermato la presenza in finale come dal 1982 (vedi articolo). Ecco tutti i minutaggi dei giocatori nerazzurri, con de Vrij unico rimasto a secco.

INTER AI MONDIALI – IL RESOCONTO FINALE

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Arabia Saudita 1-2 (1ª giornata Gruppo C) 90 minuti – vedi pagella; Argentina-Messico 2-0 (2ª giornata Gruppo C) 63 minuti – vedi pagella; Polonia-Argentina 0-2 (3ª giornata Gruppo C) 11 minuti – vedi pagella; Argentina-Australia 2-1 (ottavi di finale) 19 minuti – vedi pagella; Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 38 minuti con rigore trasformato nella serie finale – vedi pagella; Argentina-Croazia 3-0 (semifinali) 0 minuti; Argentina-Francia 7-5 dopo i tiri di rigore (2-2, 3-3) (finale 1°/2° posto) 17 minuti – vedi pagella. Totale: 238 minuti in 6 presenze e 0 gol

MARCELO BROZOVIC – Croazia-Marocco 0-0 (1ª giornata Gruppo F) 90 minuti – vedi pagella; Croazia-Canada 4-1 (2ª giornata Gruppo F) 90 minuti – vedi pagella; Croazia-Belgio 0-0 (3ª giornata Gruppo F) 90 minuti – vedi pagella; Giappone-Croazia 2-4 dopo i tiri di rigore (1-1) (ottavi di finale) 120 minuti con rigore trasformato nella serie finale – vedi pagella; Croazia-Brasile 5-3 dopo i tiri di rigore (0-0, 1-1) (quarti di finale) 114 minuti con 1 ammonizione – vedi pagella; Argentina-Croazia 3-0 (semifinali) 50 minuti – vedi pagella; Croazia-Marocco 2-1 (finale 3°/4° posto) 0 minuti. Totale: 554 minuti in 6 presenze e 0 gol

STEFAN DE VRIJ – Senegal-Olanda 0-2 (1ª giornata Gruppo A) 0 minuti; Olanda-Ecuador 1-1 (2ª giornata Gruppo A) 0 minuti; Olanda-Qatar 2-0 (3ª giornata Gruppo A) 0 minuti; Olanda-Stati Uniti 3-1 (ottavi di finale) 0 minuti; Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 0 minuti. Totale: 0 minuti

DENZEL DUMFRIES – Senegal-Olanda 0-2 (1ª giornata Gruppo A) 90 minuti – vedi pagella; Olanda-Ecuador 1-1 (2ª giornata Gruppo A) 90 minuti – vedi pagella; Olanda-Qatar 2-0 (3ª giornata Gruppo A) 90 minuti – vedi pagella; Olanda-Stati Uniti 3-1 (ottavi di finale) 90 minuti con 1 e gol e 2 assist – vedi pagella; Olanda-Argentina 5-6 dopo i tiri di rigore (2-2) (quarti di finale) 120 minuti con 1 espulsione – vedi pagella. Totale: 480 minuti in 5 presenze, 1 gol, 2 assist e 1 espulsione

ROMELU LUKAKU – Belgio-Canada 1-0 (1ª giornata Gruppo F) 0 minuti; Belgio-Marocco 0-2 (2ª giornata Gruppo F) 9 minuti – vedi pagella; Croazia-Belgio 0-0 (3ª giornata Gruppo F) 45 minuti – vedi pagella. Totale: 54 minuti in 2 presenze e 0 gol

ANDRÉ ONANA – Svizzera-Camerun 1-0 (1ª giornata Gruppo G) 90 minuti − vedi pagella. Totale: 90 minuti in 1 presenza, poi escluso dalla rosa

Finiti i Mondiali l’Inter tornerà in campo mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 contro il Napoli, per la sedicesima giornata di Serie A.