Croazia – Giappone, la pagella di Brozovic: analisi della prestazione

La Croazia vince gli ottavi di finale contro il Giappone grazie al rigore decisivo di Mario Pasalic (qui il report.) Marcelo Brozovic ha giocato tutti i 120′ contro i nipponici. Ecco l’analisi della sua prestazione

BROZOVIC 6,5 – Il volante dell‘Inter Marcelo Brozovic ha giocato tutti i 120′ contro il Giappone negli ottavi di finale del Mondiale. Dettaglio da non sottovalutare, dato che il ct Dalic nel primo tempo supplementare ha sostituito gli altri due componenti del centrocampo croato – ovvero Modric e Kovacic – ma mantenendo in campo il numero 11. Brozovic parte a rilento come tutta la Croazia, che forse viene sorpresa dall’impeto dei giapponesi che addirittura passano in vantaggio. La Croazia però riparte, e dopo il pareggio, nonostante qualche occasione per i nipponici, domina l’incontro senza problemi. Il 77 nerazzurro sale in cattedra nella seconda parte del match e contribuisce alla vittoria finale, segnando nella lotteria dei rigori.

NUMERI – Ecco alcuni numeri della prestazione di Brozovic. Come sempre è la precisione dei passaggi a spiccare. La percentuale è pari al 88,5% su 115 passaggi tentati. Interessante anche il numero relativo alle palle lunghe. Quattro sono stati i tentativi e tutti e quattro sono andati a buon fine. Difensivamente parlando, Brozovic, su 7 contrasti tentati il giocatore dell’Inter ne ha vinti ben 5 (4 aerei, 1 a terra).