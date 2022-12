Dumfries totale contro gli Stati Uniti! Gol, due assist e non solo: la pagella

Denzel Dumfries è l’assoluto man of the match di Olanda-Stati Uniti (qui il report). L’esterno dell’Inter segna, confeziona due assist e salva un gol sulla linea. Prestazione totale

VOTO 9,5 – Denzel Dumfries è stato l’assoluto protagonista di Olanda-Stati Uniti. Per l’esterno una prestazione totale e quasi senza sbavature. Già nel primo tempo, l’esterno dell’Inter, ha indirizzato gara e qualificazione a favore della nazionale “oranje”: al 10′ prima (delle tante) discesa sulla destra, culminata con un assist millimetrico per Depay che segna l’1-0. Dai suoi piedi nasce anche il 2-0: al 46′ altra sortita sulla fascia sinistra statunitense, palla al centro per Blind che insacca alle spalle di Turner. Nella ripresa, il nerazzurro prima salva sulla linea su Wright, poi all’81’ spegne ogni velleità di rimonta degli Stati Uniti con il gol che sigilla vittoria e qualificazione. Un bel tiro al volo col mancino su cross di Blind. Una prestazione totale per l’esterno che diventa il terzo giocatore della storia dell’Olanda, dopo Crujiff e Resenbrink a prendere parte a tre o più gol in una singola gara dei Mondiali. Inzaghi e l’Inter possono sorridere: si è finalmente visto il vero Dumfries.