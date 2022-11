Olanda – Ecuador, la partita di Dumfries: la pagella del n.2 dell’Inter

Denzel Dumfries è sceso in campo contro l’Ecuador nella seconda sfida del Girone A della Coppa del Mondo terminata con il punteggio di 1-1 (vedi report). L’esterno dell’Inter è rimasto in campo per tutta la partita

DUMFRIES 5,5 – La partita di Denzel Dumfries contro l’Ecuador non è stata entusiasmante. Nel primo tempo, Dumfries segue l’inerzia dei suoi compagni di squadra. L’Olanda parte forte, e anche lui sembra essere in palla. Da segnalare un recupero palla e una successiva progressione che portano poi a un fallo per gli Orange. Spesso, poi, il numero 2 dell’Inter ha attaccato l’area di rigore, non riuscendo però a concludere verso la porta. Unico appunto da segnalare è la difficoltà in fase difensiva. L’Ecuador, infatti, spinge molto dal lato presidiato da Dumfries e Ake, riuscendo a creare qualche situazione interessante. Nella ripresa, Dumfries si eclissa assieme a tutta l’Olanda. Dopo il gol dell’Ecuador, la squadra di Van Gaal fa fatica a risalire il campo. Dumfries prova il dribbling quando innescato, ma viene bloccato senza troppi problemi dalla retroguardia dell’Ecuador.

NUMERI – Un po’ di numeri della partita di Dumfries: da una parte si segnalano i contrasti vinti, ben 7 su 11 tentati (5 vinti a terra, 2 aerei). Dall’altra, però, si contano ben 16 possessi persi per l’esterno dell’Inter. Passo indietro rispetto alla gara con il Senegal, nella quale aveva raggiunto la sufficienza.