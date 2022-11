Senegal-Olanda, la pagella di Dumfries: la prestazione del n.2 dell’Inter

Senegal-Olanda termina sul punteggio di 0-2 dopo una partita poco emozionante. Denzel Dumfries unico giocatore dell’Inter schierato titolare da Louis Van Gaal (vedi report). Il terzino nerazzurro è stato poco propositivo in attacco, ma bene in copertura. Nelle pagelle, ci soffermiamo proprio sulla prestazione di Dumfries oggi poco propositivo in attacco ma bravo in copertura.

DENZEL DUMFRIES 6 – Primo tempo sicuramente deludente da parte di Senegal e Olanda, caratterizzato da tanti errori e poche emozioni. Denzel Dumfries parte titolare a destra nel 3-4-1-2 scelto da Louis van Gaal per questa prima sfida del Mondiale in Qatar. Nei primi quarantacinque minuti, Dumfries si limita a difendere, ma lo fa nel migliore dei modi, contenendo anche le manovre offensive di Diallo, suo diretto avversario a destra. Nel secondo tempo, invece, l’esterno dell’Inter si accende con qualche fiammata interessante sulla sua fascia di competenza, ma senza mai essere particolarmente pericoloso. Resta comunque la prestazione sufficiente da parte di Dumfries. Fortunatamente per lui e per la sua Nazionale, gli ultimi dieci minuti minuti Cody Gakpo e Davy Klaassen segnano due gol, decisivi per la vittoria finale che “salva la faccia” in termini di risultato, ma non per quanto riguarda la prestazione.