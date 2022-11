L’Argentina rialza la testa con Alvarez, Lautaro Martinez spreca: la pagella

L’Argentina ribalta tutto nel gruppo C del Mondiale e vola agli ottavi di finale con Julian Alvarez, schierato oggi al posto di Lautaro Martinez (vedi report). Al centravanti dell’Inter però le occasioni non mancano: entrato sul finale, però, spreca una grandissima occasione. Ecco la sua pagella.

LAUTARO MARTINEZ 5,5 – Lautaro Martinez per la prima volta in panchina dopo le prime due partite da titolare, questa la scelta di Lionel Scaloni che sceglie Julian Alvarez e – purtroppo -, ha ragione. L’attaccante del Manchester City cresciuto nel River Plate gioca bene e trova subito la prima rete con l’Argentina (0-2). Un gol che evidentemente avrà fatto piacere (a metà) Lautaro Martinez, suo diretto “concorrente” per il ruolo di centravanti ma che di fatto chiude la pratica qualificazione agli ottavi di finale del Campionato del Mondo. Le occasioni per l’attaccante dell’Inter però non mancano, e al 79′ fa il suo ingresso in campo al posto dello stesso Julian Alvarez. L’argentino si muove tanto in attacco e cerca di sfruttare al massimo le sue occasioni, ma all’86’ ne spreca una colossale. Retropassaggio ‘killer’ della difesa polacca e uno-contro-uno con il portiere Lautaro Martinez spreca tutto calciando male in porta. L’ex Racing scuote la testa e capisce che non va bene. Un errore che pesa tanto per lui e per il suo morale, di certo non per l’Argentina.