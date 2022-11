Onana nega alla Svizzera di arrotondare sul Camerun: la pagella

Onana ha concluso gli impegni dei giocatori dell’Inter nella prima giornata dei Mondiali. Il portiere del Camerun ha perso 1-0 contro la Svizzera (vedi articolo), ma la sua prestazione è comunque positiva: ecco la pagella.

ONANA 6.5 – Nel primo tempo non viene mai impegnato, nemmeno “per caso”. All’intervallo il numero di tiri in porta da parte della Svizzera è un desolante zero, anche se ha una grande occasione Manuel Akanji che manda a lato. Può poco invece quando Breel-Donald Embolo al 48′ segna il definitivo 1-0, lasciato liberissimo dalla sua difesa al limite dell’area piccola. Su una situazione simile Onana fa invece un miracolo al 66′, negando il 2-0 a Rubén Vargas su un destro a botta sicura. È la grande parata che nega alla Svizzera di arrotondare e tiene il Camerun in partita. Impegnato anche all’89’, su un tiro da fuori di Granit Xhaka. Nel finale Onana si prende anche qualche licenza di uscire dall’area di rigore per impostare lui l’azione, in modo da avere un uomo in più nella manovra. Ma il Camerun pecca in attacco (si è sentita non poco la mancanza di un uomo d’area) e non ha vere e proprie occasioni per riuscire a trovare l’1-1. Per Onana prossimo impegno lunedì alle 11 contro la Serbia.