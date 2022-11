Dalic preoccupato: «Brozovic mai così in difficoltà, dimostrata una cosa!»

Zlatko Dalic, tecnico della Croazia, ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua nazionale contro il Marocco. Lente di ingrandimento sul nerazzurro Marcelo Brozovic

BROZO NON VA − Il tecnico della Croazia Dalic ha commentato negativamente la prestazione del centrocampista dell’Inter: «Abbiamo fatto un buon lavoro in difesa, concedendo poco al Marocco. Ma inizialmente siamo stati troppo lenti e abbiamo verticalizzato pochissimo. Forse anche perché il Marocco ci teneva bene a centrocampo. C’è stato un grande problema con la velocità della palla, Modrić e Kovačić erano bassi, e Brozović ha dimostrato di non avere tanti minuti nelle gambe. Non l’ho mai visto così in difficoltà come ieri, En-Nesyri lo ha coperto benissimo. Volevamo avere il sopravvento a centrocampo, ma non ci siamo riusciti».