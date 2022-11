Barzaghi: «Gosens in uscita, queste le diverse soluzioni dell’Inter»

Nel suo canale YouTube Marco Barzaghi ha parlato dell’Inter e dei dubbi che ci sono circa la fascia sinistra. La situazione di Gosens non convince, possibili diverse soluzioni già trovate dalla dirigenza.

SOLUZIONI – Robin Gosens non convince in casa Inter e sono già stati individuati i possibili sostituti del tedesco, che però dev’essere prima ceduto. Marco Barzaghi nel suo canale YouTube ha detto questo sulla situazione: «Adrien Truffert ha un prezzo troppo alto, il Rennes vuole almeno 15 milioni. Molto più percorribile la strada per Jesus Vazquez, che ha dato già la sua disponibilità e l’OK di massima all’Inter. L’esterno arriverebbe in prestito dal Valencia con poi un riscatto da fissare, sicuramente inferiore ai milioni che ci vogliono per il francese. Bisogna prima vedere se Gosens deciderà di uscire. Questo non è certo e non c’è neanche l’offerta giusta. Su Mitchell Bakker c’è molta freddezza da parte della dirigenza nerazzurra».