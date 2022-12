Inter in finale dei Mondiali dal 1982, Lautaro Martinez 17° in campo? I numeri

Come noto ormai da più di una settimana, per l’undicesima finale dei Mondiali di fila l’Inter (così come il Bayern Monaco) avrà un suo rappresentante: è Lautaro Martinez. Il Toro partirà probabilmente dalla panchina (vedi articolo) e deve entrare in campo, per non interrompere la striscia di presenze oltre che di qualificazioni. Ecco tutti i minuti dei nerazzurri arrivati all’ultimo atto dal 1982.

INTER AI MONDIALI – I MINUTI DEI GIOCATORI IN FINALE

SPAGNA 1982 – Italia-Germania Ovest 3-1 – Alessandro Altobelli 82 minuti con gol, Giuseppe Bergomi 90 minuti, Ivano Bordon non in campo, Gianpiero Marini non in campo, Gabriele Oriali 90 minuti (Italia)

MESSICO 1986 – Argentina-Germania Ovest 3-2 – Karl-Heinz Rummenigge 90 minuti con gol (Germania Ovest)

ITALIA 1990 – Argentina-Germania Ovest 0-1 – Andreas Brehme 90 minuti con gol, Jurgen Klinsmann 90 minuti, Lothar Matthaus 90 minuti (Germania Ovest)

USA 1994 – Brasile-Italia 3-2 dopo i tiri di rigore (0-0) – Nicola Berti 90 minuti (Italia)

FRANCIA 1998 – Brasile-Francia 0-3 – Ronaldo 90 minuti (Brasile), Youri Djorkaeff 74 minuti (Francia)

COREA DEL SUD E GIAPPONE 2002 – Brasile-Germania 2-0 – Ronaldo 90 minuti con due gol (Brasile)

GERMANIA 2006 – Italia-Francia 5-3 dopo i tiri di rigore (1-1) – Marco Materazzi 120 minuti con gol (Italia)

SUDAFRICA 2010 – Olanda-Spagna 0-1 dopo i tempi supplementari (0-0) – Wesley Sneijder 120 minuti (Olanda)

BRASILE 2014 – Germania-Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari (0-0) – Ricky Alvarez non in campo, Hugo Armando Campagnaro non in campo, Rodrigo Palacio 42 minuti (Argentina)

RUSSIA 2018 – Francia-Croazia 4-2 – Marcelo Brozovic 90 minuti, Ivan Perisic 90 minuti con gol (Croazia)