Dumfries causa un rigore e non tira l’altro: la pagella da Olanda-Argentina

Dumfries ha chiuso i suoi Mondiali stasera, giocando centoventi minuti in Olanda-Argentina (vedi articolo). Dopo il gol contro gli Stati Uniti agli ottavi stavolta per lui la pagella non può essere positiva.

DUMFRIES 5 – Alla fine non sono i suoi errori a condannare l’Olanda, ma lo svarione è pesante e l’Argentina ne approfitta. Al 72′, sul lato sinistro dell’area, abbocca alla finta di Marcos Acuna e lo sgambetta: rigore inevitabile. Dal dischetto un minuto dopo trasforma Lionel Messi per il momentaneo 0-2. Poi Wout Weghorst pareggia in maniera incredibile, portando la partita ai tempi supplementari e quindi ai rigori. Dumfries nei trenta minuti aggiuntivi si rende protagonista di alcuni duelli e qualche momento concitato, ma senza riscattare l’errore precedente. Poi, nella serie finale, non è fra quelli che calciano (male) dagli undici metri. Olanda-Argentina finisce 5-6 e con essa anche i Mondiali di Dumfries.