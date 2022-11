Olanda-Qatar, Dumfries non brilla! Unico insufficiente: la pagella – TS

L’Olanda ha battuto il Qatar con il punteggio di 2-0. Per la nazionale “oranje” si sono aperte le porte degli ottavi di finale di Qatar 2022. Non esaltante la prova di Dumfries: la pagella del giocatore dell’Inter secondo Tuttosport

PAGELLA – L’Olanda, con la vittoria sul Qatar, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. Nel successo per 2-0 della nazionale guidata da Van Gaal non ha però brillato Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter, nelle pagelle di Tuttosport, è l’unico insufficiente fra gli “oranje”: voto 5 per il nerazzurro che, secondo il quotidiano, ha dato un apporto nullo alla manovra offensiva.

Fonte: Tuttosport – A. Scu