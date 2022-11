Brozovic torna in ‘versione’ Inter in Croazia-Canada: la pagella

La Croazia trova la prima vittoria in questo Mondiale per 3-1 contro il Canada (vedi report). Molto bene Marcelo Brozovic rispetto la prima uscita con il Marocco.

PAGELLA 6,5 – Un Marcelo Brozovic in “versione” Inter, anche oggi schierato titolare da Dalic con Luka Modric e Mateo Kovacic. Il centrocampista nerazzurro gioca con regolarità davanti la difesa, e non come contro il Marocco dove girovagava per il campo senza una meta ben precisa. Un po’ limitato nel primo tempo così come tutta la Croazia, si accende dopo la prima mezz’ora e soprattutto nel secondo tempo. Essenziale il suo lavoro in copertura e nel far ripartire la squadra in contropiede. Cresce nei secondi quarantacinque minuti, tant’è che al 77′ non sfrutta benissimo una grande occasione che gli permetterebbe di inserire anche il suo nome nel tabellino dei marcatori: azione di Ivan Perisic dalla sinistra che serve Mateo Kovacic, da questi al centrocampista dell’Inter che però a porta libera con il mancino trova l’opposizione del portiere avversario. Prestazione comunque positiva la sua, ritornato in condizione dopo il problema fisico accusato le scorse settimane.