Brozovic torna titolare dopo l’infortunio, ma non festeggia con la Croazia: la pagella

Marcelo Brozovic torna a giocare una partita ufficiale da titolare dopo l’infortunio con l’Inter e resta in campo per 96′ con la sua Croazia, fermata dal Marocco (0-0). Partita che non ha regalato particolari emozioni (vedi report), buona però la prestazione del centrocampista dell’Inter.

BROZOVIC 6 – Prima partita ufficiale da titolare dopo l’infortunio per Marcelo Brozovic, impiegato fin qui solo in amichevole contro la Russia lo scorso 14 novembre. Prestazione sufficiente la sua, considerando il pareggio senza reti tra i vice campioni della Croazia e il Marocco. Si lotta tanto a centrocampo per almeno un’ora di partita, interventi in copertura di Brozovic che però cerca sempre di sbarazzarsi troppo facilmente del pallone per cercare di velocizzare il gioco e sfruttare le giocate dei suoi due compagni di reparto. Gli ultimi quindici minuti Zlatko Dalic cambia qualcosa e sostituisce l’ex Inter, Mateo Kovacic. La Croazia si schiera con un 4-4-2 più “offensivo” con Brozovic in coppia con Luka Modric, ma la gara resta comunque bloccata. Brutta palla persa dal centrocampista dell’Inter all’84’ che rischia in difesa, ma recupera e chiude tutto Ivan Perisic. Partita che termina sul risultato di 0-0.