Lautaro Martinez al momento giusto: la pagella dopo Olanda-Argentina

Lautaro Martinez ce la fa: si sblocca, anche se nel tabellino dei marcatori non finisce. È l’attaccante dell’Inter a decidere Olanda-Argentina, col definitivo 5-6 ai rigori (vedi articolo): questa la sua pagella.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Ci sono volute cinque partite, ma alla fine sono iniziati anche i Mondiali del Toro! Entra all’82’ per Julian Alvarez, che stavolta non riesce a trovare la via del gol, con l’Argentina avanti 1-2. Negli ultimi minuti dei tempi regolamentari la palla la vede poco e niente, ma guarda lo schema sensazionale che permette all’Olanda di pareggiare con punizione di Teun Koopmeiners a servire Wout Weghorst per un 2-2 che nessuno ormai pensava. Nel secondo tempo supplementare Lautaro Martinez emerge al 115′, quando su un assist invitantissimo calcia verso la porta e trova il muro di Virgil van Dijk. Il tiro era destinato in porta, con poche possibilità di salvataggio per Andries Noppert. Si va quindi ai rigori, nonostante varie opportunità. Lionel Scaloni non si scompone per il fatto che all’Inter il Toro abbia spesso sbagliato, dimostrandosi non certo infallibile dagli undici metri. È lui a battere il quinto, dopo l’errore di Enzo Fernandez e il momentaneo pari di Luuk de Jong. Lautaro Martinez calcia – come spesso fa – alla destra del portiere dell’Olanda, che si butta: la palla finisce in porta, l’Argentina è in semifinale.