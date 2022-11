Lautaro Martinez segna due gol con l’Argentina, ma in fuorigioco! Poi sparisce: la pagella

Lautaro Martinez gioca titolare la prima partita del Mondiale dell’Argentina, comincia benissimo con ben due gol poi annullati per posizione di fuorigioco ma nel secondo tempo si vede poco come tutta la sua squadra. L’Arabia Saudita rimonta la partita 1-2 (vedi report) e mette in difficoltà la squadra allenata da Lionel Scaloni. Di seguito la pagella della partita dell’attaccante dell’Inter.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Crolla l’Argentina di Lionel Messi e Lautaro Martinez nonostante l’ottimo inizio di partita, subito in discesa dopo il calcio di rigore. Si accende soprattutto l’attaccante dell’Inter, innescato due volte nel primo tempo, prima dal “Papu” Gomez, poi dallo stesso Messi. Il centravanti argentino segna ben dure gol, ma entrambi vengono annullati per posizione di fuorigioco. Nel secondo tempo, però, le cose cambiano radicalmente. L’Arabia Saudita trova prima il gol del pareggio e addirittura il gol dell’1-2. Lautaro Martinez resta novanta minuti in campo, ma nei secondi quarantacinque minuti di gioco sparisce letteralmente, e soprattutto non viene mai cercato dai compagni. Prestazione sotto la sufficienza per l’attaccante nerazzurro che impatta più volte contro una difesa incredibilmente attenta, dell’Arabia Saudita.