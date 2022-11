Inter ai Mondiali: Onana chiude la serie di partite di mattina

Si completa oggi la seconda giornata dei Mondiali e con essa anche le partite negli slot orari delle 11 e delle 14. Nel primo giocherà, per l’ultima volta, il Camerun di Onana chiamato al riscatto dopo il KO con la Svizzera. Il portiere è l’unico dell’Inter in campo in questo lunedì.

INTER AI MONDIALI – I GIOCATORI IMPEGNATI LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022

ANDRÉ ONANA – Camerun-Serbia (2ª giornata Gruppo G) ore 11 ad Al Wakrah

Qui il programma delle partite che vedranno impegnati giocatori dell’Inter nella fase a gironi dei Mondiali.