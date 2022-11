Panico (Parma Women): «Inter fortissima, pochissimi difetti. Che gioco!»

L’Inter Women oggi alle 19 affronterà il Parma (vedi articolo). Il tecnico delle emiliane, Panico, non ha dubbi sulla squadra di Guarino. A detta sua può lottare per il titolo

AVVERSARI FORTISSIMI − Domenico Panico ha esaltato la forza delle nerazzurre: «La squadra è pronta e domani cercheremo di fare una grandissima gara. C’è da fare una considerazione. Penso che l’Inter, assieme alla Roma, sviluppi il gioco più bello del campionato. È una squadra fortissima e che gioca benissimo a calcio di collettivo, con individualità. E’ una squadra che sa ricercare il gioco sia all’esterno che all’interno del campo, composta sia da calciatrici di una certa maturità ed esperienza, che di calciatrici molto giovani che si stanno mettendo in mostra. Quindi quello di domani è un test difficile per noi. C’è da prendere in considerazione tutto dell’Inter: ha pochissimi difetti e noi cercheremo di evidenziarli, ma dal punto di vista tecnico-tattico e dal punto di vista fisico, è sicuramente un top club e fino alla fine lotterà per un posto in Champions o, perché no? per vincere il Campionato».

Fonte: parmacalcio1913