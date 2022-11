Robinson promosso da Ausilio! Una situazione favorevole per l’Inter – TS

Robinson è il nome nuovo per quanto riguarda la fascia sinistra. L’Americano che ha stregato Ausilio che in passato è stato vicino al Milan ora è una grande occasione per l’Inter. Di seguito la notizia di mercato riportata da Tuttosport.

SITUAZIONE VANTAGGIOSA – Antonee Robinson è al centro dei pensieri dell’Inter. L’esterno americano ha letteralmente stregato Piero Ausilio, e in passato è stato vicinissimo al presto al Milan ma poi saltò tutto per un problema cardiaco ora fortunatamente risolto. È lui il nome nuovo per quanto riguarda la fascia sinistra, soprattutto qualora dovesse essere ceduto Robin Gosens già a gennaio. A rendere ancor più interessante l’operazione, il fatto che il Fulham, in assenza di rinnovo, sarà costretto a vendere l’esterno in estate, essendo il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Il club londinese valuta il suo cartellino circa 20 milioni, ma tra qualche mese le richieste potrebbero sicuramente abbassarsi. L’Inter ragiona soprattutto in ottica estiva, anche perché devono crearsi le giuste condizioni, chiudendo contestualmente la cessione di Gosens – si spera – a circa 20-25 milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino