Inter, andamento dei prestiti: nessuna vittoria ma doppio assist (e giallo)

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti in Serie B, giocando anche durante i Mondiali in Qatar. Nell’ultimo turno finisce in pareggio la sfida tra Samuele Mulattieri e Franco Carboni, avversari in Frosinone-Cagliari.

RIEPILOGO PRESTITI – I Mondiali in Qatar fermano tutti i principali campionati europei (e non), ma non le serie cadette. E infatti tutti i cinque giocatori di proprietà dell’Inter in prestito in Serie B sono scesi in campo. In Frosinone-Cagliari Samuele Mulattieri e Franco Carboni si sono sfidati dal primo minuto, con esito identico. Entrambi hanno infatti servito un assist nel computo del 2-2 finale. Il difensore argentino ha favorito il vantaggio sardo, l’attaccante invece ha servito la palla del momentaneo 2-1 ciociaro. E dal primo minuto è sceso in campo, ovviamente, anche Giovanni Fabbian. Anche per il centrocampista solo un punto (2-2 tra la sua Reggina e il Benevento) e un cartellino giallo. Una maglia da titolare poi anche per Eddie Salcedo, che esce però all’intervallo di Como-Bari (finita 1-1). Infine, poco meno di dieci minuti (recupero incluso) per Marco Pompetti nel 2-2 tra Südtirol e Ascoli.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-Cagliari 2-2: titolare, 88′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione

FRANCO CARBONI (D) – Frosinone-Cagliari 2-2: titolare, 55′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Benevento 2-2: titolare, 85′ in campo, 1 ammonizione

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Ascoli 2-2: in panchina, subentra all’81’, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Como-Bari 1-1: titolare, sostituito al 46′