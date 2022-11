Drogba sul Belgio: «Senza Lukaku non è la stessa cosa, parte essenziale»

Drogba non ha alcun dubbio sull’essenzialità di Lukaku nel Belgio. L’attaccante dell’Inter, a detta sua, manca tantissimo alla sua Nazionale nonostante la presenza di Batshuayi

ESSENZIALE − L‘ex grande bomber ivoriano Didier Drogba non ha dubbi sull’attaccante dell’Inter: «Per il Belgio, penso che non sia la fine di una generazione. Possono ancora giocarsela ma devono ritrovare positività. Il problema è la mancanza di Romelu Lukaku che è una parte essenziale di questa squadra. Senza uno dei tuoi leader, non è la stessa cosa. Michy Batshuayi ha fatto un buon lavoro nella prima partita contro il Canada. Ma Romelu è ancora Romelu». Le sue parole a RTBF.