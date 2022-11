Okocha: «Batshuayi? Al Belgio manca Lukaku. Più bravo in una cosa!»

Il Belgio non sta vivendo un Mondiale positivo in Qatar. La vittoria con il Canada di misura e con tanti dubbi arbitrali, poi la clamorosa sconfitta con il Marocco. Jay Jay Okocha, ai microfoni di Super Sport, ha parlato così di Batshuayi e di Romelu Lukaku, giocatore dell’Inter.

ASSENZA – Il Belgio sta deludendo enormemente in questi Mondiali del 2022. C’è chi parla di una generazione ormai alla fine del suo ciclo, c’è chi parla di problemi interni tra i giocatori. La vittoria di misura con il Canada e la sconfitta con il Marocco per 2-0 non hanno convinto, ma soprattutto possono non essere abbastanza per gli ottavi di finale. Jay Jay Okocha, ex giocatore del Paris-Saint-Germain e stella della Nigeria, ai microfoni di Super Sport ha detto sulla nazionale e sul giocatore dell’Inter Romelu Lukaku: «Lo svantaggio del gioco di Batshuayi è che deve essere più preciso. Si mette sempre nelle posizioni giuste, ma il suo piazzamento è sempre un po’ discutibile. È un giocatore che ha bisogno di tante occasioni per segnare ed è qui che manca Lukaku. Spero che cresca man mano che il torneo vada avanti, perché visto l’infortunio di Lukaku lui dovrà essere l’uomo più importante»