Radu via a gennaio dalla Cremonese! In Romania certi: andrà in Francia

Radu può lasciare anticipatamente la Cremonese. Il portiere, in prestito dall’Inter, è chiuso da Carnesecchi. In Romania già parlano di nuova avventura verso un club di Serie B francese

NUOVA PARTENZA − Andrei Ionut Radu pronto a salutare la Cremonese e la Serie A, almeno fino a giugno. O meglio lui ci spera. Il portiere in prestito dall’Inter, fuori per infortunio, è ormai stato superato nelle gerarchie da Marco Carnesecchi. Adesso si prospetta per lui una possibile e probabile partenza. In Romania ne sono certi. Come riferisce il portale ProSport, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Saint Etienne in Francia, squadra militante in Ligue 2. Al momento ultima in classifica, è stata proposta proprio dal suo agente Oscar Damiani. L’ipotesi è quella di un trasferimento in prestito fino a giugno.