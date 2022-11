Zamorano: «Inter esperienza fantastica e squadra speciale! Vita grintosa»

Zamorano non dimentica la sua grande esperienza all’Inter. L’ex attaccante cileno la ritiene una delle più emozionanti della sua carriera. Poi una considerazione sull’Italia e il Cile

SPECIALE − Ivan Zamorano, intercettato dal Corriere dello Sport in Qatar, ha voluto ricordare anche il periodo in nerazzurro: «Mancano Cile e Italia ma al prossimo Mondiale in USA, Messico e Canada ci saremo lavorando forte con una nuova generazione. Oggi è triste ma il calcio è così. All’Inter esperienza fantastica, una delle più emozionanti della mia carriera, per me è una squadra speciale, una squadra come la vita dell’Inter, una vita grintosa. Il ricordo è sempre dell’1+8».