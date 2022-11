Agnelli e l’addio alla Juventus: «Ora serve lucidità e contenere i danni!»

Continua il caos in casa Juventus. Dopo le dimissioni dell’intero CdA bianconero (vedi articolo) è arrivata la lettera di addio dell’ormai ex Presidente, Andrea Agnelli. Dalla costruzione dello Juventus Stadium, fino agli scudetti. Quale la causa della fine di quest’era?

DOMANDE – Il 28 novembre 2022 rimarrà alla storia come il giorno in cui si è concretizzato il caos in casa Juventus. Questo giorno sarà ricordato per aver decretato la fine dell’era Andrea Agnelli, iniziata nel 2010 e conclusasi dopo 9 scudetti vinti e tanti altri successi, in campo e fuori. Nelle ultime ore il CdA bianconero ha presentato le dimissioni, creando una situazione del tutto inaspettata. Poco fa è uscita la lettera dell’ormai ex Presidente bianconero. In particolare Andrea Agnelli ha scritto: «Siamo abituati per storia e Dna a vincere. Dal 2010 abbiamo onorato la nostra storia raggiungendo risultati straordinari. Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni. La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all’altezza della storia della Juventus».