Inter, pochi giorni alla ripresa degli allenamenti: assenti e presenti!

Manca ormai poco alla ripresa degli allenamenti per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra si riunirà venerdì per ricominciare a correre, per poi partire verso Malta per le prime amichevoli ed il ritiro vero e proprio. Chi sarà presente?

RIPRESA – Tra pochi giorni l’Inter si riunirà per ricominciare gli allenamenti. Venerdì 2 dicembre i giocatori non convocati per il Mondiale in Qatar o non qualificati con le rispettive nazionali, saranno presenti per iniziare un nuovo corso. La seconda parte della stagione parte da qui, proprio da queste sessioni di allenamento in cui Inzaghi dovrà lavorare e non poco. Focus sulla difesa e sugli equilibri da ritrovare in campo. Il lavoro ovviamente non sarà completo a causa delle importanti assenze. Tutti i giocatori in Qatar e di proprietà dell’Inter ancora non sono certi della qualificazione agli ottavi di finale, ma comunque non torneranno per la partenza verso Malta. Il gruppo squadra partirà il 4 dicembre e tornerà il 9 a Milano. Nella trasferta verranno disputate 2 amichevoli, tra cui una contro il Red Bull Salisburgo (vedi articolo).

Inter, chi sarà presente?

ATTACCO ASSENTE – Un grave problema per Simone Inzaghi sarà l’assenza dei suoi due titolari al centro dell’attacco: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I giocatori dell’Inter stanno deludendo ai Mondiali, chi per un motivo chi per un altro. Il primo non ha ancora disputato una partita da titolare e i suoi problemi fisici pongono estremi dubbi anche a Milano. Il secondo non ha segnato nessun gol nelle 2 gare giocate dal primo minuto e nell’ultima occasione è stato sostituito al minuto 63 per Julian Alvarez. Nonostante questo, i due giocatori sono le stelle dell’Inter e ciò a cui si aggrapperà l’allenatore piacentino per risalire la china in questa seconda parte di stagione. Il centrocampo intero sarà presente, tolto Brozovic, così come la difesa, su cui ci sarà tanto da lavorare.