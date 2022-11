Prima Pagina IN Edicola: Onana via dal ritiro Camerun, l’Inter lo aspetta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Pari con la Serbia. Caso Onana. Il Camerun lo caccia dal ritiro.

TUTTOSPORT

Onana litiga col CT e se ne va. Il portiere del Camerun neanche in panchina contro la Serbia. Difficile ricucire lo strappo, l’Inter lo aspetta.