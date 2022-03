L’Italia non segna nonostante i 32 tiri. Bene Bastoni, Barella poco lucido – CdS

L’Italia non va ai Mondiali dopo aver vinto l’Europeo la scorsa estate (vedi articolo). Secondo le pagelle del collega Andrea Ramazzotti oggi sul Corriere dello Sport, partita di personalità per l’interista Alessandro Bastoni. Meno bene, invece, Nicolò Barella.

LE PAGELLE – L’Italia perde il primo scontro playoff e non si qualifica ai Mondiali in Qatar. Secondo fallimento consecutivo, ma questo fa ancora più male se consideriamo la vittoria dell’Europeo la scorsa estate. A Palermo gli azzurri non segnano un gol alla Macedonia nonostante i trentadue tiri in porta. L’Italia di Roberto Mancini è poco cattiva e perde male con un gol di Trajkovski al 92′ che gela tutti. Per quanto riguarda i singoli, in particolare i nerazzurri impegnati ieri, Alessandro Bastoni è tra i migliori in campo. Sontuoso nei corpo a corpo e negli anticipi, conferma di avere personalità anche in nazionale: voto 6. Nicolò Barella, invece, conferma il suo periodo di difficoltà anche in Nazionale. Avanza il raggio d’azione, ci prova ma al momento decisivo non è preciso e lucido: voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

