Italia fuori dai Mondiali, Mancini deluso. Ora il suo futuro è in bilico – CdS

Italia ancora fuori dai Mondiali, per la seconda volta. Roberto Mancini dopo il gol della Macedonia al 92′ è rimasto folgorato in panchina. Un tracollo feroce, e ora il suo futuro in azzurro è in bilico.

INFERNO ITALIA – Dal tetto d’Europa al naufragio di Palermo. Otto mesi dopo gli eroi di Wembley sono fuori dal Mondiale. Roberto Mancini amaro e deluso per l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale in Qatar, ecco perché il suo futuro in azzurro adesso è in bilico. Quattro anni sono un tempo troppo lungo per immaginarlo lontano da un club. Ecco perché il sogno di alzare la Coppa del Mondo in Qatar, una volta svanito, potrebbe portarlo a meditare un addio immediato. Ieri però era distrutto. Un ciclo triennale che lo ha portato a vincere a Wembley un titolo europeo che mancava da 53 anni alla federazione. Adesso dovrebbe ricreare le basi del futuro, inventando una nuova generazione, inesistente o quasi dentro una Serie A popolata da 65% da stranieri. Si prenderà una pausa di riflessione, forse guardandosi intorno, non solo parlando con Gravina.

IL PROGRAMMA – L’Italia nella notte è rientrata con un charter atterrato a Firenze Peretola. Mancini ha previsto nel pomeriggio a Coverciano (ore 16) un allenamento che coinvolgerà i giocatori non impiegati a Palermo. Erano in sette in tribuna al Barbera, tra cui Belotti, campione d’Europa. Gollini, Luiz Felipe, Biraghi, Sensi, Zaccagni, Zaniolo e Scamacca gli altri sei. Domani e domenica l’Italia lavorerà a Coverciano. Lunedì mattina il trasferimento verso Konya che nessuno avrebbe mai voluto (vedi QUI).

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania