L’Italia giocherà la sua finale… per il 3° posto: match ‘inutile’ con la Turchia

Oltre il danno anche la beffa. L’Italia giocherà la finalina per il terzo/quarto posto contro la Turchia. Dopo l’eliminazione contro la Macedonia del Nord, per gli azzurri arriverà un match ‘inutile’

FINALINA − L’Italia non andrà per la seconda volta consecutiva ai Mondiali. Clamorosa l’eliminazione contro la Macedonia del Nord a Palermo. Per gli azzurri però gli impegni non sono finiti qui. Martedì è in programma un match valido per il terzo/quarto posto contro la Turchia. A confermarlo sono stati anche Gravina e Mancini in conferenza stampa. Hakan Calhanoglu non sarà sicuramente del match (vedi articolo). In dubbio anche gli altri due giocatori dell’Inter, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Vista l’apparente amichevole, Roberto Mancini potrebbe far ruotare l’intero undici visto in campo contro la Macedonia del Nord.